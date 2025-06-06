Силы ПВО уничтожили за ночь 174 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 6 июня, российские силы ПВО уничтожили 174 украинских дрона над регионами РФ. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были ликвидированы в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в Москве и Крыму.

"Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", – добавили в МО РФ.

В частности, за ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали десять вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву.

Кроме того, в результате атаки украинских дронов в Энгельсе Саратовской области возникло возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших в результате удара БПЛА нет.

Повреждения при атаке БПЛА также получил многоквартирный дом на улице Тельмана в Энгельсе. К месту ЧП сразу же подъехали спецслужбы, никто из мирных жителей не пострадал.

В Калужской области обломки одного из сбитых дронов упали на дорогу. Предварительно, незначительно повреждены четыре автомобиля. Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что пассажиры серьезных травм не получили.

