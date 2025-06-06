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06 июня, 04:12

Происшествия

Жилой дом получил повреждения в Энгельсе при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

Многоквартирный жилой дом на улице Тельмана в Энгельсе получил повреждения в результате атаки БПЛА. О происшествии сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он уточнил, что в результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают все экстренные службы. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее украинские беспилотники дважды атаковали автомобиль со съемочной группой телеканала "Звезда" в Алешках Херсонской области. В результате пострадал сопровождающий, сама машина сгорела.

Дрон ВСУ также атаковал частный дом в городе Рыльск в Курской области. В результате в здании начался пожар. При воздушной атаке обошлось без погибших и пострадавших.

Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск

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