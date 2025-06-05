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05 июня, 06:56

Происшествия

Более 120 тыс жителей Херсонской области остались без воды и света из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

В результате обстрела ВСУ подстанции "Новотроицкое" в Херсонской области 192 населенных пункта в 7 муниципальных округах остались без света и воды – это более 120 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его данным, серьезные повреждения наблюдаются в электросетях Новотроицкого, Генического, Великолепетихского, Ивановского, а также частично Верхнерогачинского, Нижнесерогозского и Горностаевского округов. Соцобъекты были подключены к аварийным источникам питания, обстановка находится под контролем.

Украинские войска начали обстрел Херсонской области с помощью кассетных боеприпасов и беспилотников вечером 4 июня. В результате были повреждены дома в нескольких населенных пунктах региона.

Позже стало известно о массовых отключениях электричества в нескольких районах Херсонской и Запорожской областей. Энергетики сразу же приступили к восстановительным работам, однако ремонт осложнялся из-за постоянной угрозы БПЛА.

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