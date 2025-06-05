Силы ПВО уничтожили 29 беспилотников над регионами РФ за два часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 29 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России вечером 4 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены в период с 22:00 4 июня по 00:00 5 июня по московскому времени. В частности, 15 БПЛА сбили в Белгородской области, 11 – в Ростовской и 3 дрона – в Воронежской области.

Украинские войска также проводят массированную воздушную на территории Херсонской и Запорожской областей. В первом регионе были повреждены дома сразу в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, в обеих областях наблюдаются массовые отключения электричества. В Херсонской области без света остаются более 97 населенных пунктов, свыше 67 тысяч жителей и 29 социально значимых объектов. В Запорожской области обесточены часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка.