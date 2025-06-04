Женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА на Рыльск

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Женщина получила травмы в результате атаки украинских дронов на дачные дома в Рыльске Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на врио губернатора региона Александра Хинштейна.

Пострадавшая доставлена в Курскую областную больницу, угрозы ее жизни нет. Кроме того, из-за атаки повреждения получили около четырех дачных домовладений, уточнил врио главы области.

Ранее украинский дрон атаковал частный дом в Рыльске, из-за чего в здании вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, о погибших информация не поступала. Хинштейн призвал жителей сохранять бдительность на фоне усиления атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела украинскими военными частного дома в деревне Кукуевке Курской области. В момент атаки в здании находилась семейная пара. После сброса взрывного устройства на домовладение женщина получила осколочное ранение.