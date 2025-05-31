Четверо пострадавших доставлены на лечение в Москву после атак ВСУ на Курскую область

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Один взрослый и трое детей, которые пострадали в результате атаки украинских военнослужащих по Рыльску в Курской области, доставлены в московские клиники. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф и сотрудники скорой помощи доставили детей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клинику доктора Рошаля, а также в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского.

Взрослый пациент был направлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Профильные бригады специалистов московских стационаров уже приступили к оказанию медпомощи пострадавшим. Сейчас все пациенты находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медпомощь в полном объеме.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил в своем телеграм-канале, что четверо пострадавших – семья, которая получила травмы из-за пожара в жилом доме в Рыльске. По его словам, в Москву были доставлены глава семейства и его 16-летняя дочь, состояние которых оценивается как тяжелое.

В больнице Курска остались мать и еще одна девочка, заявил Хинштейн. Как он сообщает, вся семья получила ожоги. Также повреждена квартира, которая была куплена по ипотеке. Однако врио главы региона уточнил, что дом будет восстановлен.

Кроме того, в Москву были доставлены два пострадавших ребенка из Льгова. Их мать в настоящее время находится в реанимации в Курске. Глава семьи рассказал, что от удара БПЛА в их доме обвалилась крыша. Однако они успели выбежать.

Хинштейн уточнил, что с вечера 30 мая в Рыльском и Льговском районах пострадали 16 человек, из них 10 были доставлены в Курскую областную больницу, а еще 6 проходят лечение амбулаторно.

30 мая один человек пострадал в результате атаки украинских дронов на Курскую область. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по Рыльску с помощью беспилотников, которые влетели в два пятиэтажных дома. Несколько квартир в результате случившегося загорелись.

После ВСУ атаковали поселок Артаково Льговского района, из-за чего загорелись два строения и гараж. В одном из зданий была семья из трех человек, которая сама обратилась в больницу района.

