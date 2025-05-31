Хинштейн: судьба 576 жителей курского приграничья после вторжения ВСУ остается неизвестной

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Судьба 576 человек остается неизвестной после вторжения украинских сил на территорию Курской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних", – добавил врио главы.

Выяснилось, что всего в реестре пропавших людей значится 2 287 человек, 1 290 из которых удалось найти. При этом установлено местонахождение 421 человека – это люди, которые находятся на Украине, а также те, кто отказывается уезжать из освобожденных населенных пунктов Курской области.

В этот перечень входят и погибшие мирные жители. Всего удалось установить факт гибели 304 мирных граждан, большая часть из них опознана. При этом продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий.

"Волонтеры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей – эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", – сказал Хинштейн.

Ранее суд приговорил к пожизненному лишению свободы украинского пулеметчика Александра Гусака, который расстрелял в Курской области троих российских военнопленных. В августе 2024 года он вторгся на территорию региона, обстреливал дома и гражданские объекты, запугивал мирных россиян.

В одной из лесополос Кореневского района он, исполняя незаконный приказ командования, расстрелял из пулемета трех российских военнопленных. Украинца позднее удалось задержать. Согласно приговору, первые семь лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима.

