Пенсионера Григорьева, над которым глумились ВСУ в Курской области, захоронят в Донбассе

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Погибшего пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались военные ВСУ в Суджанском районе Курской области, нашли при зачистке села Гоголевка. Прах мужчины захоронят в Донбассе, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Ранее дочь пенсионера Светлана Петренко сообщила о его смерти. По ее словам, он был расстрелян из крупнокалиберного оружия.

Как сообщают власти, смерть наступила примерно в марте. Родные пенсионера уверены, что его убили украинские военные.

Правительство Курской области выразило соболезнование родным Григорьева.

В 2024 году в Сети появилось видео, на котором военные ВСУ в Курской области надели шлемы с нацистской символикой и издевались над пенсионером. Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма.

Позже Петренко заявляла, что мужчину взяли в плен.