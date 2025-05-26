26 мая, 15:12Происшествия
Пенсионера Григорьева, над которым глумились ВСУ в Курской области, захоронят в Донбассе
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Погибшего пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались военные ВСУ в Суджанском районе Курской области, нашли при зачистке села Гоголевка. Прах мужчины захоронят в Донбассе, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Ранее дочь пенсионера Светлана Петренко сообщила о его смерти. По ее словам, он был расстрелян из крупнокалиберного оружия.
Как сообщают власти, смерть наступила примерно в марте. Родные пенсионера уверены, что его убили украинские военные.
Правительство Курской области выразило соболезнование родным Григорьева.
В 2024 году в Сети появилось видео, на котором военные ВСУ в Курской области надели шлемы с нацистской символикой и издевались над пенсионером. Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма.
Позже Петренко заявляла, что мужчину взяли в плен.