Дочь терпевшего издевательства ВСУ мужчины в Курской области рассказала, что его убили

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Пенсионер из Курской области Александр Григорьев, над которым в Судже издевался солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в каске с нацистской символикой, был расстрелян из крупнокалиберного оружия. Об этом в беседе с изданием Daily Storm рассказала его дочь Светлана Петренко.

"Его вывезли волонтеры из Гоголевки, убитого. У него было ранение каким-то тяжелым оружием. Там уже в медицинской справке о заключении смерти написано. Стрелковым крупнокалиберным", – заявила его дочь.

Женщина объяснила, что ее отец умер после 20 марта, а тело из опасной зоны вывезли лишь спустя месяц. Она рассказала, что 28 апреля приезжала в морг на опознание, а 1 мая кремировала тело. Прах своего отца она хранит дома.

"Я не знаю, где мы будем дальше жить. Не хочу, чтобы он где-то лежал. Я хочу, чтобы рядом был. Либо отвезу его там, где он жил. К маме, к жене", – рассказала Петренко.

В 2024 году в Сети появилось видео, на котором украинские военные в Курской области надели шлемы с нацистской символикой и издевались над пенсионером. Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма. Позже Петренко выражала уверенность, что мужчину захватили в плен.

