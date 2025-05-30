Один человек пострадал в результате атаки дронов на Курскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате атаки украинских дронов на Курскую область, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадал 27-летний мужчина, который во время атаки ехал в машине. Он был госпитализирован с осколочными ранениями.

Кроме того, обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1 – в стационаре выбиты окна. Среди пациентов никто не пострадал.

Ранее в Курской области мужчина погиб при детонации предмета, который поднял на дороге. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким. Врио губернатора отметил, что саперы продолжают работу по обезвреживанию боеприпасов.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 28 мая, отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области и сбили 42 беспилотника. В результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома в селе Троицкое и СНТ "Мичуринец".