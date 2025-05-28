Три жилых дома получили повреждения при атаке дронов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома, которые располагаются в селе Троицкое и СНТ "Мичуринец". Пострадавших среди жителей нет.

"По каждому из случаев на месте работают экстренные службы", – написал губернатор.

Жителям всех поврежденных домов будет оказана необходимая помощь и поддержка.

В ночь на среду, 28 мая, Сергей Собянин сообщал об отражении атак вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты соответствующих служб.

Кроме того, он уточнял, что в результате отражения атаки украинских дронов в Зеленограде никто из местных жителей не пострадал. Серьезных повреждений нет.

Ранее обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома в Обнинске Калужской области. Обошлось без пострадавших. Всего над Калужской областью за ночь 28 мая было уничтожено 15 украинских БПЛА.

