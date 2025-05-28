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28 мая, 04:41

Происшествия

Собянин: в результате отражения атаки дронов в Зеленограде серьезных повреждений нет

Фото: Минобороны РФ

В результате отражения атаки украинских дронов в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений нет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб. Никто из местных жителей не пострадал.

Атаки на Москву начались в ночь на среду, 28 мая. Сначала Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, затем – еще о нескольких в течение ночи. С атакой справлялись системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны.

По этой причине была временно приостановлена работа столичных аэропортов. Сначала ограничения коснулись Домодедово, Внуково и Жуковского. Несколько позже ограничения были введены в Шереметьево.

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