Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

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Временные ограничения на работу введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Внуково и Жуковский.

При этом стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за ограничений. По словам гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной, по техническим причинам в некоторых случаях турецкая авиакомпания указывает на табло отмену рейса вместо задержки. Как только появляется возможность вылета, на табло можно увидеть время и номер рейса.