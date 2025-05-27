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27 мая, 07:40

Транспорт

Ограничения сняты в аэропортах Иванова, Калуги и Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения сняты в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, авиагавани возобновили работу в 07:00 по московскому времени. Ограничения объявлялись для обеспечения безопасности полетов.

В период запретов экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.

Аэропорт Ярославля ограничил работу утром понедельника, 26 мая. В тот же день меры были введены в авиагавани Иванова. В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова ограничения объявили ночью вторника, 27 мая. Позже аналогичные меры ввели и в воздушной гавани Калуги.

На время ограничений аэропорты этих городов временно не принимали и не выпускали рейсы.

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