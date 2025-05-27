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27 мая, 06:46

Транспорт

Сняты временные ограничения в работе аэропорта Саратова

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

В аэропорту Саратова сняты временные ограничения, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, ранее ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Продолжают действовать аналогичные меры в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова. Воздушные гавани этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

В понедельник, 26 мая, запреты на полеты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.

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