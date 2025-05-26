Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом в телеграм-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Домодедово принимает рейсы, Жуковский – не отправляет и не принимает самолеты с 12:08 по московскому времени. В связи с ограничениями в Жуковском могут происходить изменения в расписании рейсов.

В Жуковском попросили пассажиров и сопровождающих учитывать эту информацию при планировании поездки в авиагавань, а также уточнять статус рейса на онлайн-табло и в справочных службах.

"Службы аэропорта готовы к немедленному возобновлению работы после снятия ограничений", – говорится в публикации.

Аналогичные запреты действуют в воздушных гаванях Вологды, Череповца, Иванова, Ярославля и Калуги. Они введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнял Кореняко.