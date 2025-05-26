Ограничения сняли в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля

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Ограничения на полеты были сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры вводились для того, чтобы обеспечить в указанных регионах безопасность полетов гражданских воздушных судов.

На момент публикации временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Череповца. Воздушная гавань по-прежнему не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.