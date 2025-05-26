Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 05:47

Транспорт

Ограничения сняли в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля

Фото: 123RF/skynext

Ограничения на полеты были сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры вводились для того, чтобы обеспечить в указанных регионах безопасность полетов гражданских воздушных судов.

На момент публикации временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Череповца. Воздушная гавань по-прежнему не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика