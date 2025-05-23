Депутат Шайхутдинов: запрет невозвратных авиабилетов приведет к росту цен на авиаперевозки

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Запрет невозвратных авиабилетов может привести к росту цен на авиаперевозки в России. Об этом Москве 24 рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов.

Зампред комитета ГД прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Матвеева полностью запретить продажу невозвратных билетов на самолеты. По мнению Матвеева, эта мера улучшит доступность авиабилетов, особенно в период отпусков. Он подчеркнул, что люди выбирают этот тариф из-за его низкой цены, но в случае отказа от поездки не получают никакой компенсации.

Шайхутдинов отметил, что в Думе есть комиссия, которая занимается тарифами на воздушные и железнодорожные перевозки. В частности, комиссия обсуждала возможность ввести разные виды тарифов, включая возврат невозвратных билетов в экстренных случаях (болезнь или смерть пассажира).

"По-любому это будет в судебном порядке, надо будет доказывать, что такая ситуация произошла. Если вы делаете все билеты возвратными, соответственно авиакомпания должна по-любому заложить возможность того, что какое-то количество мест будет не реализовано", – заявил Шайхутдинов.

Для перевозчика, уверен депутат, выгодна загрузка воздушного судна более чем на 70% кресел. Поэтому возможное нововведение не скажется на пиковых сезонах, когда самолеты летают с полной загрузкой.

"Не в сезон, когда авиакомпании просто налетывают определенную линию и удерживают ее ради того, чтобы не пустить туда конкурентов, это скажется на цене – будут дороже продаваться билеты, потому что в стоимость будут закладываться дополнительные риски", – указал депутат.

Ранее Союз пассажиров предложил позволить покупателям бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет. По данным СМИ, эту инициативу уже направили на рассмотрение в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

По проекту пассажиры смогут исправить неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или даже часов после покупки билета.

