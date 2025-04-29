"Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять данные в билете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" смогут сами исправить в билете ошибку, которая была допущена при заполнении паспортных данных. Об этом сказано на сайте перевозчика.

По данным авиакомпании, внести правки можно будет в ФИО, серию и номер паспорта, а также дату рождения. Для этого необходимо на сайте "Аэрофлота" зайти на страницу "Управление бронированием", ввести номер бронирования и фамилию латиницей.

После этого в блоке "Данные о пассажирах" выбрать "Корректировку паспортных данных, даты рождения" и данные, которые необходимо изменить. Затем нужно будет предоставить подтверждающие документы.

Данная услуга коснется тех билетов, которые были куплены на сайте авиакомпании, в контакт-центре или офисах продаж "Аэрофлота".

Ранее компания представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга – сверхбронировании билетов – и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки.

"Аэрофлот" также предложил установить порядок изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий, получение их согласия либо отказа на это, предоставление компенсаций, а также порядок возврата провозной платы.

