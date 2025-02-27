"Известия": в России штрафы за несанкционированные полеты могут вырасти до 1 млн

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Российским авиакомпаниям могут увеличить штрафы за несанкционированные полеты до 1 миллиона рублей. Соответствующий законопроект поступит в Госдуму 27 февраля от главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Об этом сообщает газета "Известия".

Из пояснительной записки следует, что потребность во внесении правок в КоАП РФ вызвана тем, что в настоящее время в стране работает ряд организаций, которые предлагают услуги, связанные с кратковременными полетами в различных формах, однако иногда с самолетами, осуществляющими такие полеты, происходят трагические события.

В 2024 году вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 22 человека, пропал с радаров. Позже спасатели обнаружили его обломки и тела людей, погибших в результате крушения.

Специалисты выявили в авиакомпании нарушения воздушного законодательства. Осенью сертификат компании для выполнения коммерческих воздушных перевозок был аннулирован.

Компетентные органы проводят расследование всех произошедших инцидентов, хотя авиакомпании работают без необходимых сертификатов, лицензий, допусков и разрешений. В связи с этим Нилов предложил ввести новую норму о наказании за повторное нарушение статей КоАП 11.3 9, 11.4 и 11.5 ("Действия, угрожающие безопасности полетов", "Нарушение правил использования воздушного пространства", "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов").

Парламентарий предложил установить в статье 11.3 штрафы для должностных лиц в размере от 20 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Также в статье 11.4 штрафы возрастут до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – 1 миллиона рублей или приостановление деятельности сроком до 90 дней.

Помимо этого, Нилов указал, что в статье 11.5 необходимо закрепить штрафы для физических лиц до 5 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до 12 месяцев, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 150 тысяч рублей.

Инициативу депутата поддержал российский Минтранс и кабинет министров. Однако, по мнению последнего, законопроекту требуется доработка.

"Пояснительная записка к законопроекту не содержит результатов анализа практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования", – указали там.

Между тем компания "Аэрофлот" представила в Минтранс концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки. В ответ на идею ведомство отметило, что применение овербукинга в данной сфере невозможно.

Для проработки приемлемого решения для всех сторон обсуждается вопрос компенсаций и условий их предоставления пассажирам, добавили в Минтрансе РФ.