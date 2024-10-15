Сертификат "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок был аннулирован

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Сертификат камчатской вертолетной авиационной компании "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок аннулировали, сообщается на сайте Росавиации.

Соответствующий приказ 14 октября подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Он также поручил Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта АОН. Все три документа восстановлению не подлежат.

Такие решения приняли на основании акта проведенной в минувшем сентябре внеплановой выездной проверки Ространснадзора. В ее работе участвовали специалисты Росавиации. Они выявили в "Витязь-Аэро" грубые нарушения воздушного законодательства.

"Для российских транспортников безопасные и комфортные перевозки пассажиров и грузов – ключевой приоритет. Гражданская авиация не исключение. Однако отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к обеспечению безопасности полетов привело к необратимым и трагичным последствиям, что недопустимо", – заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По его словам, запрет на полеты для этой авиакомпании носит абсолютно выверенный характер. Министр выразил уверенность, что из произошедшего все гражданские авиаторы России уже сделали нужные выводы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту находились 22 человека.

Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

