00:18Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Череповца
Фото: 123RF/nkooume
Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов введены в аэропорту Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Вечером в воскресенье, 25 мая, аналогичные ограничения применялись в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры безопасности ввели в авиагаванях на фоне отражения атаки БПЛА в Московском регионе.
Спустя некоторое время ограничения на полеты были сняты. В данный момент столичные аэропорты вновь принимают и выпускают рейсы.
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