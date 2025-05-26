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00:18

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Череповца

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов введены в аэропорту Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Вечером в воскресенье, 25 мая, аналогичные ограничения применялись в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры безопасности ввели в авиагаванях на фоне отражения атаки БПЛА в Московском регионе.

Спустя некоторое время ограничения на полеты были сняты. В данный момент столичные аэропорты вновь принимают и выпускают рейсы.

В Росавиации рассказали о переговорах с зарубежными странами по возобновлению полетов

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