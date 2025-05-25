25 мая, 22:24Транспорт
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вновь принимают и выпускают рейсы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на работу перестали действовать в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Авиагавани вновь принимают и выпускают рейсы, уточнил он в своем телеграм-канале.
Меры безопасности несколько раз объявлялись на фоне атак украинских беспилотников. Последний раз запреты вводились в 20:25 по московскому времени.
При этом за время первых ограничений, которые действовали утром 25-го числа, было перенаправлено семь самолетов. Тогда только четыре из них вернулись в исходные аэропорты.