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25 мая, 22:24

Транспорт

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вновь принимают и выпускают рейсы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на работу перестали действовать в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавани вновь принимают и выпускают рейсы, уточнил он в своем телеграм-канале.

Меры безопасности несколько раз объявлялись на фоне атак украинских беспилотников. Последний раз запреты вводились в 20:25 по московскому времени.

При этом за время первых ограничений, которые действовали утром 25-го числа, было перенаправлено семь самолетов. Тогда только четыре из них вернулись в исходные аэропорты.

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