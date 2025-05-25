Собянин: средства ПВО Минобороны ликвидировали еще два БПЛА на подлете к Москве

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Силы ПВО Минобороны ликвидировали два украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На месте падения фрагментов БПЛА уже находятся сотрудники экстренных служб, заверил мэр.

Атака стала 12-й по счету за воскресенье, 25 мая. Таким образом, общее количество уничтоженных летательных аппаратов составило как минимум 29. При этом градоначальник не предоставлял информацию о разрушениях или пострадавших во время инцидентов.

В связи с подлетами БПЛА к городу в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения на работу. В частности, во Внуково, Домодедово и Жуковском запреты коснулись приема и выпуска воздушных судов. Во время действия первых было перенаправлено семь рейсов, из которых четыре вернулись в исходные аэропорты.