ПВО перехватила 95 беспилотников над регионами РФ за четыре часа

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в период с 20:00 24 мая до полуночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской и Белгородской областями – 30 и 20 БПЛА соответственно. Еще 17 беспилотников уничтожили в Курской области, 16 – в Орловской области. Помимо этого, пять дронов перехватили в Калужской области, четыре – в Тульской, два – в Московском регионе и один – в Крыму.

Ранее сообщалось, что емкость с кислотой получила повреждения на предприятии Новомосковска Тульской области в результате атаки БПЛА. Тем не менее превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.

В ночь на 24 мая украинские беспилотники вновь упали в промышленной зоне Ельца в Липецкой области. Предварительно, жертв воздушной атаки среди местных жителей не выявлено.