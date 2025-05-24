Обломки БПЛА вновь упали в промзоне Ельца в Липецкой области

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Украинские беспилотники упали в промышленной зоне Ельца в Липецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Предварительно, жертв воздушной атаки среди местных жителей не выявлено. На месте падения БПЛА уже работают оперативные службы.

Артамонов отметил, что Липецкая область подверглась массированному налету дронов. В настоящее время идет работа средств ПВО в Липецке и Ельце.

В ночь на 23 мая несколько БПЛА были подавлены ПВО в небе над Ельцом. Однако обломки одного из дронов упали в промзоне города, вызвав возгорание.

Обломки другого беспилотника рухнули на крышу одного из домов, из-за чего жильцов эвакуировали. Повреждения получили 20 квартир. Также пострадали крыша и окна здания, они требуют восстановления.

Кроме того, в результате атаки БПЛА девять человек оказались госпитализированы и сейчас находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают необходимую помощь в полном объеме.