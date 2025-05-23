20 квартир пострадали при атаке БПЛА в Ельце Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

В результате падения обломков БПЛА на жилой дом в Ельце Липецкой области повреждения получили 20 квартир. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Одна из квартир пострадала больше других. Мужчину, проживавшего в ней, осколки не задели, его жизни ничего не угрожает. Он временно будет жить у родственников.

Также повреждения получили крыша и окна здания, они требуют восстановления. Артамонов заявил, что власти обязательно окажут помощь в этом вопросе. Кроме того, необходимую поддержку получат и пострадавшие жители.

В ночь на 23 мая несколько беспилотников были подавлены средствами ПВО в небе над Ельцом в Липецкой области. Тем не менее обломки одного из дронов упали в промзоне города, вызвав возгорание.

Ранения получили восемь человек, врачи оказывают им необходимую медпомощь. Кроме того, обломки дрона упали на крышу одного из жилых домов. Жильцов оперативно эвакуировали из дома, никто не пострадал.