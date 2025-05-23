Пострадавший при атаке ВСУ глава Беловского района Волобуев доставлен в Москву

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, получившего ранение в результате атаки украинского БПЛА, доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве в ночь на 23 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он рассказал, что встретил главу района в ЦИТО вместе с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили Волобуева на обследование, сделали КТ, а теперь готовят к операции. После этого пациент будет проходить реабилитацию.

"Несмотря ни на что, настрой у главы района боевой, держится молодцом: переживает, что придется провести какое-то время в больнице, а не на работе. Попросил его беречь себя и поправляться как можно скорее: впереди у нас очень много дел! Уверен, врачи сделают для этого все возможное и невозможное: в ЦИТО работают лучшие специалисты в стране!" – отметил Хинштейн.

22 мая ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил Волобуев.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, эта атака стала четвертой для Волобуева. Он уточнил, что глава района получил минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. В СК пообещали установить все причастных к атаке на Волобуева и привлечь их к ответственности.