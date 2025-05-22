Хинштейн рассказал о состоянии главы Беловского района, пострадавшего от атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, который пострадал от атаки украинского БПЛА, находится в состоянии средней тяжести. Жизни политика ничего не угрожает, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Нахожусь на связи с Николаем Викторовичем. Наши медики обследовали его в Курской областной больнице, диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья", – поделился глава региона.

Хинштейн отметил, что какое-то время Волобуев должен будет провести в больнице под присмотром врачей. При разговоре с ним врио губернатора Курской области поблагодарил политика за работу и попросил беречь себя.

Волобуев пострадал при атаке вражеского БПЛА по машине. По словам Хинштейна, глава Беловского района успел выйти из авто за несколько минут до ЧП. Однако в результате случившегося мужчина получил травмы.

Врио главы Курской области также указал, что эта атака стала четвертой для Волобуева. Хинштейн считает, что политик заслужил получить госнаграду.

В феврале этого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже наносили удар по машине Волобуева в Курской области. Тогда он развозил хлеб для тех людей, которые остались в регионе. В результате автомобиль, который был атакован, получил серьезные повреждения.

После случившегося Волобуев с акубаротрамвой добрался до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. При этом от транспортировки в Курскую областную больницу тогда он отказался.

