Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев пострадал в результате атаки украинского дрона по машине политика. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна в телеграм-канале.

По его словам, Волобуев успел выйти из машины за несколько минут до атаки. Однако в результате случившегося мужчина получил травму бедра и руки. В связи с этим он был доставлен в больницу, уточнил Хинштейн.

Врио главы Курской области указал, что эта атака стала четвертой, когда глава Беловского района попадает под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно поэтому Хинштейн считает, что Волобуев заслужил получить госнаграду. Для этого властями региона уже готовится соответствующий список.

"Пока связаться с ним (Николаем Волобуевым. – Прим. ред.) не могу, телефон отключен. Как только переговорю, обязательно сообщу, как он себя чувствует", – добавил Хинштейн, пожелав главе Беловского района скорейшего выздоровления.

В феврале этого года ВСУ уже наносили удар по машине Волобуева в Курской области. Тогда он развозил хлеб для тех людей, которые остались еще в регионе. В результате автомобиль, который был атакован, получил серьезные повреждения.

После случившегося Волобуев с акубаротрамвой добрался до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. При этом от транспортировки в Курскую областную больницу он отказался.

