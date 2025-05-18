Дело о теракте завели после обстрела ВСУ частного дома в Курской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело о теракте завели после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) частного дома в деревне Кукуевке Курской области, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, 2 мая текущего года украинские военные атаковали беспилотником частный дом, в котором находилась семейная пара. После сброса взрывного устройства на домовладение женщина получила осколочное ранение.

Детали произошедшего пострадавшая рассказала сотрудникам комитета на допросе. Действия украинских военных были признаны террористическим актом по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ.

"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", – говорится в телеграм-канале СК.

Еще одно уголовное дело о теракте было возбуждено после обстрела украинскими военными автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области. Следователи установили, что днем 4 мая бойцы ВСУ использовали беспилотник для сброса взрывного устройства на автомобильную стоянку Большесолдатского района. В результате взрыва пострадала местная жительница.