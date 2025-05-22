Путин позвонил главе Беловского района Волобуеву, пострадавшему от атаки БПЛА

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Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, ранее пострадавшему в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер справился о состоянии Волобуева, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Волобуев пострадал после атаки вражеского БПЛА по машине политика. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, глава Беловского района успел выйти из машины за несколько минут до атаки. Однако в результате случившегося мужчина получил травму бедра и руки.

Врио главы Курской области также указал, что эта атака стала четвертой, когда Волобуев попадает под обстрел со стороны ВСУ. Именно поэтому Хинштейн считает, что политик заслужил получить госнаграду.

В феврале этого года ВСУ уже наносили удар по машине Волобуева в Курской области. Тогда он развозил хлеб для тех людей, которые остались в регионе. В результате автомобиль, который был атакован, получил серьезные повреждения.

После случившегося Волобуев с акубаротрамвой добрался до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. При этом от транспортировки в Курскую областную больницу он отказался.

