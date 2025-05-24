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24 мая, 11:06

Происшествия

Емкость с кислотой повреждена на предприятии Новомосковска после атаки БПЛА

Фото: 123RF/aapsky

Емкость с кислотой получила повреждения на предприятии Новомосковска Тульской области в результате атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Глава Тульской области отметил, что, согласно взятым пробам, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.

"На месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы", – добавил губернатор региона.

Ранее Миляев также сообщил, что после атаки дронов на регион повреждения получил трубопровод с природным газом. Глава региона уточнил, что пожар, который возник после случившегося, удалось потушить.

В результате атаки беспилотника травмы получили три человека, двое из которых были госпитализированы. Еще одному пострадавшему медпомощь оказана на месте, уточнил Миляев.

Кроме того, в Кимовском районе при падении фрагментов БПЛА незначительно повреждены некоторые частные дома. При атаке никто не пострадал, заявил губернатор Тульской области.

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