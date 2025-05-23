Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

В ходе отражения массированного налета с 20 мая 20:00 по московскому времени число сбитых украинских БПЛА выросло до 1 177. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в том числе вне зоны проведения специальной военной операции системы ПВО сбили 788 беспилотников.

По данным Минобороны, с 17 по 23 мая ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударами беспилотников. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, повреждения получила и инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, а также места производства и хранения ударных БПЛА. Были также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что военные РФ освободили село Радьковка в Харьковской области. Село было взято под контроль в ходе решительных действий подразделений группировки войск "Запад".

Всего за неделю освобождены шесть населенных пунктов: Радьковка, Марьино в Сумской области, Александрополь, Новооленовка, Новая Полтавка, Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР).