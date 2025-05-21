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21 мая, 11:45

Политика

ВС РФ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в нескольких районах Сумской области

ВС РФ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в нескольких районах Сумской области

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Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение технике, двум штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам теробороны в нескольких районах Сумской области. Также российская армия расширяет зону контроля в районе поселка Редкодуб в Донецкой Народной Республике.

Всего, по данным Минобороны России, за время проведения СВО уничтожены 662 самолета ВСУ, 283 вертолета и более 50 тысяч беспилотников. Вдобавок к этому, противник потерял больше 22 тысяч танков и боевых машин и 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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