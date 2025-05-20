Захарова: инициатива обменяться пленными с Украиной исходила от России

Инициатива об обмене пленными с Украиной, о которой договорились в Стамбуле, была российской. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге она рассказала, как прошел телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, российский лидер обозначил стремление добиться окончательного и справедливого урегулирования кризиса, поэтому Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора.

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