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14 апреля, 07:45

Происшествия

В Риме 13 полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами

В Риме 13 полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами

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В Риме 13 полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой".

Беспорядки начались возле Олимпийского стадиона за несколько часов до матча. Фанаты провоцировали драку, но путь им преградили полицейские. Против дебоширов пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Болельщики ответили фейерверками, бутылками и камнями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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