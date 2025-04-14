В Риме 13 полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой".

Беспорядки начались возле Олимпийского стадиона за несколько часов до матча. Фанаты провоцировали драку, но путь им преградили полицейские. Против дебоширов пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Болельщики ответили фейерверками, бутылками и камнями.

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