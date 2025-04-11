ТАСС: в Москве постояльцев гостиницы "Салют" эвакуировали из-за возгорания

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Около 200 постояльцев 23-этажной гостиницы "Салют", которая расположена на юго-западе Москвы, были эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Возгорание было выявлено на 17-м этаже здания. Однако пламя удалось ликвидировать до прибытия огнеборцев. В результате произошедшего никто не пострадал.

"Горели вещи и одеяла в лифтовом холле на площади одного квадратного метра", – уточнили в оперативных службах.

Ранее пожар произошел на седьмом этаже московского роддома имени Н. Э. Баумана, где находились бактериологическая лаборатория и аптека. Огонь удалось потушить за 15 минут. По версии оперативных служб, одной из причин пожара могло стать короткое замыкание.

В столичном Депздраве уточнили, что благодаря оперативной реакции пожарных и медиков рожениц удалось эвакуировать в безопасный родильный зал. В этот день 4 пациентки успешно родили малышей. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

