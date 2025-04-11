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11 апреля, 12:41

Происшествия

74 тыс цыплят погибли из-за пожара на птицефабрике под Калугой

Фото: телеграм-канал "Это Голубев"

Птичник с 74 тысячами цыплят уничтожен пожаром на Лопатинской птицефабрике в Тарусском районе Калужской области, заявил глава администрации района Михаил Голубев.

Для тушения возгорания привлекалось 7 единиц спецтехники, включая пожарных Тарусской пожарно-спасательной части № 24, Ферзиково и Кременок, а также добровольные пожарные команды тарусского многопрофильного техникума и Лопатина.

"Основные корпусы птицефабрики не пострадали, производство яйца продолжается. Из персонала никто не пострадал", – написал глава района в своем телеграм-канале.

Причины возгорания теперь выясняют специалисты, указал Голубев.

Ранее 40 овец и 50 коров погибли при пожаре на животноводческой ферме в Кваркенском районе Оренбургской области. Инцидент произошел 27 января. По предварительным данным, хозяин фермы оставил затопленную печь без присмотра. В результате начался пожар, площадь которого составила 1 020 квадратных метров.

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