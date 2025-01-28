Здание фермы загорелось в Бурятии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Бурятия"

Здание фермы загорелось в Иволгинском районе Бурятии на площади 375 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

"Огонь полностью охватил здание, произошло обрушение потолка", – добавили в ведомстве.

Сейчас 14 специалистов и 4 единицы техники пытаются ликвидировать возгорание. При этом угрозы дальнейшего распространения огня пока не фиксируется. Сведений о пострадавших не поступало.

Республиканский главк МЧС России уточнил в своем телеграм-канале, что воспламенилось отдельно стоящее одноэтажное зданием на территории конюшни.

Ранее возгорание произошло в селе Нижняя Иволга в Бурятии. Там загорелся частный дом. В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.

