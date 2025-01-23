Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на складе в подмосковном Клину ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что специалисты проливают и разбирают конструкции склада.

О возгорании в здании склада на Волоколамском шоссе стало известно днем 23 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

Спустя время МЧС сообщило, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Затем возгорание локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров.

К тушению привлекли около 100 сотрудников ведомства и 30 единиц техники.