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22 января, 11:15

Происшествия

Пожар произошел у платформы Лосиноостровская в Москве

Пожар произошел у платформы Лосиноостровская в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. У платформы Лосиноостровская произошел пожар. Горело деревянное двухэтажное здание у железнодорожных путей. По словам очевидцев, возгорание началось на первом этаже, но огонь быстро распространился. Спасатели оперативно прибыли на место, и только что поступило сообщение, что пожар потушен.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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