21 января, 14:10Происшествия
Уголовное дело возбуждено против подростков, снявших штаны у храма Спаса на Крови
Фото: Следственный комитет РФ
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в Санкт-Петербурге по факту инцидента с подростками, которые сняли штаны у храма Спаса на Крови, пишет РИА новости, ссылаясь на источник в местных силовых структурах.
Ранее в Сети распространилось видео с нарушителями общественного порядка. Правоохранители провели проверку и установили личности подростков. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет и 13-летний москвич.
Дело возбуждено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Между тем в Москве завели уголовное дело против блогера, который во время прямого эфира растоптал христианский крест. Следователи расценили его действия как оскорбление чувств верующих.