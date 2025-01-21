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21 января, 14:10

Происшествия

Уголовное дело возбуждено против подростков, снявших штаны у храма Спаса на Крови

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в Санкт-Петербурге по факту инцидента с подростками, которые сняли штаны у храма Спаса на Крови, пишет РИА новости, ссылаясь на источник в местных силовых структурах.

Ранее в Сети распространилось видео с нарушителями общественного порядка. Правоохранители провели проверку и установили личности подростков. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет и 13-летний москвич.

Дело возбуждено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Между тем в Москве завели уголовное дело против блогера, который во время прямого эфира растоптал христианский крест. Следователи расценили его действия как оскорбление чувств верующих.

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