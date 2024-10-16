Женщина измазала кетчупом иконы в астраханском храме из-за душевной травмы

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Астраханка измазала кетчупом две святыни Успенского собора – икону Николая Чудотворца и икону Казанской Божьей Матери, передает портал "МВД Медиа".

Действия неизвестной попали на камеру видеонаблюдения, в результате чего церковный староста решил обратиться в полицию. Правоохранителям удалось установить и задержать нарушительницу по горячим следам.

Подозреваемой оказалась 48-летняя жительница Астрахани. Она призналась в содеянном, заявив, что совершила преступление из-за "душевной травмы".

Ранее на блогера Станислава Базарова завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. До этого молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором показано, как он помочился на икону. Его задержали в самолете при попытке покинуть Россию.