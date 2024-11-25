Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам колонии за госизмену

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Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год по делу о госизмене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

По данным материалов дела, с марта по май прошлого года Журавель выполнял поручения куратора подконтрольного Службе безопасности Украины (СБУ), которые были направлены против безопасности России. Таким образом, по версии суда, мужчина совершил госизмену. Кроме того, в документах указано, что обвиняемый был не согласен с политикой страны, а также выступал против проведения СВО.

В суде Журавель признал свою вину. Приговор пока не принял законную силу и может быть обжалован.

В 2023 году Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети Волгограда. Преступление он совершил по заданию от украинских спецслужб. Сам мужчина признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.

За оскорбление чувств верующих суд лишил его свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Позже его обвинили в госизмене. По версии прокуратуры, еще до инцидента с Кораном он отправил представителю спецслужб Украины видео с пролетающими самолетами и железнодорожным составом, который перевозил военную технику, а также сведения о движении служебного авто одной из воинских частей.

