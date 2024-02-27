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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать приговор Никите Журавелю, которого признали виновным в сожжении Корана у мечети в Волгограде.

По словам Пескова, этот вопрос не относится к администрации президента.

"Мы судебные решения, вы знаете, никак не комментируем", – сказал представитель Кремля.

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах считает справедливым наказание для Никиты Журавеля. По его мнению, наказание "станет назиданием" для других россиян.

"Чтобы люди знали, что священное писание под защитой закона, чтобы никто не позволял себе подобные действия. Это явно показывает позицию России к традиционным религиям и ценностям и показывает сплоченность нашего народа в его разнообразии", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В мае прошлого года полиция задержала в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Сам Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Молодой человек также извинился за свой поступок.

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