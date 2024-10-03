Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвиняют в госизмене

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Приговоренного ранее к колонии за сожжение Корана Никиту Журавеля обвиняют в госизмене, соответствующая информация появилась в телеграм-канале волгоградской региональной прокуратуры.

"Ему грозит новый срок по статье о государственной измене – прокуратура уже утвердила обвинительное заключение", – отмечается в публикации.

В мае прошлого года полиция задержала в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Следователи заявили, что молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. В результате СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Сам Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Молодой человек также извинился за свой поступок.

Позже суд лишил его свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

