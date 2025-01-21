Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го километра МКАД, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Возгорание машины произошло в районе 24-го съезда. На месте происшествия уже работают городские оперативные службы. Специалисты выясняют причины инцидента, а также устанавливают информацию о пострадавших.

В связи с происшествием было затруднено движение транспорта, однако позже его восстановили.

Ранее частный автобус "Неоплан" сгорел в Туймазинском районе Башкирии. Инцидент произошел на трассе М-5 "Урал" при следовании по маршруту Махачкала – Уфа. Спасатели на тушение подали 2 ствола, горение ликвидировали через 18 минут. В салоне были 12 человек: 9 пассажиров и 3 водителя, никто из них не пострадал.