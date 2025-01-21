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21 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": лжекосметологи навязывали пациентам кредиты

"Московский патруль": лжекосметологи навязывали пациентам кредиты

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Лжекосметологи завлекали доверчивых клиентов в фиктивные медцентры, где под предлогом оказания медицинских услуг навязывали им кредиты. Вместо процедур пациенты получали огромные долги, которые обманутые москвички выплачивают до сих пор.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых: шесть женщин и четырех мужчин. По местам их проживания в Москве и Московской области проведены обыски, изъяты документы, имеющие доказательственное значение для следствия.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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