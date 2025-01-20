20 января, 21:30Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал водителя после ДТП с двумя погибшими на МСД
Кузьминский суд Москвы отправил под стражу водителя, виновного в ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла на МСД на юго-востоке Москвы 18 января.
Находясь за рулем, мужчина перестраивался направо, однако не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего врезался в мачту городского освещения. В результате удара автомобиль загорелся.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".